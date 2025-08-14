Страшная находка на рентгене ужаснула врачей: мужчина прожил восемь лет с застрявшим в груди ножом

Однако после того, как медики сделали пациенту рентген, они пришли в ужас — в груди мужчины находилось большое лезвие ножа, которое чудом смогло не навредить важным органам. Житель Танзании вспомнил, что восемь лет назад он вступил в драку, получив порезы на спине, животе и лице, после которой ему оказали медицинскую помощь.