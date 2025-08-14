Ричмонд
Страшная находка на рентгене ужаснула врачей: мужчина прожил восемь лет с застрявшим в груди ножом

The Sun: житель Танзании прожил восемь лет с ножом в груди, не зная об этом.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина из Танзании прожил восемь лет, не подозревая о ноже, застрявшем в его грудной клетке. Об этом сообщает издание The Sun.

Отмечается, что 44-летний африканец обратился к врачам, жалуясь на гнойные выделения с правой стороны груди. При этом каких-либо болевых ощущений мужчина не испытывал, а все его показатели были в норме.

Однако после того, как медики сделали пациенту рентген, они пришли в ужас — в груди мужчины находилось большое лезвие ножа, которое чудом смогло не навредить важным органам. Житель Танзании вспомнил, что восемь лет назад он вступил в драку, получив порезы на спине, животе и лице, после которой ему оказали медицинскую помощь.

После этого врачи провели сложную операцию и смогли извлечь лезвие из грудной клетки мужчины.

Ранее KP.RU сообщал, что житель Шотландии, жаловавшийся на проблемы со слухом, 20 лет прожил с деталью конструктора Lego в ухе.