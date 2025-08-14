Трамп не исключил приглашение лидеров ЕС на встречу Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп в четверг, 14 августа, заявил о том, что не исключает приглашения представителей Европейского союза (ЕС) на будущую встречу его российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам главы государства, сторонам в конце концов удастся подписать мирное соглашение.
— У нас завтра встреча с Путиным. Но более важной будет встреча между Путиным, Зеленским и мной. И, возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров, а может и нет, — передает слова Трампа телеканал Fox News.
Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США не хочет вводить новые санкционные ограничения против России, так как его приоритетом остается решение вопросов дипломатическим путем.
Сам Путин отдельно отметил, что США предпринимают энергичные и искренние усилия, чтобы прекратить боевые действия на Украине и выйти на приемлемые для всех договоренности.
Встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 по московскому времени 15 августа с беседы тет-а-тет при участии переводчиков. Центральной темой переговоров станет достижение мира между Россией и Украиной. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Киева к Москве для окончания боевых действий.