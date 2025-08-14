В Госдуме попросили РКН сохранить возможность звонков в Telegram и WhatsApp*

Депутат Государственной думы России от КПРФ Денис Парфенов направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову, в которой попросил сохранить возможность использования функции звонков в иностранных мессенджерах на территории России. Соответствующий документ в четверг, 14 августа, появился в распоряжении РИА Новости.
— Прошу вас принять меры, направленные на сохранение возможности для граждан пользоваться широким кругом мессенджеров, которые наиболее удобны для них, исходя из собственного выбора, — говорится в обращении.
Депутат отдельно попросил информировать о тех мерах, которые принимаются для недопущения мошеннических действий в социальной сети «ВКонтакте» и национальном мессенджере Max.
В письме депутат также привел статистику Банка России, которая показала, что за 2024 годы 45,6 процента опрошенных сталкивались с мошенничеством именно через телефонные звонки и SMS-сообщения, в то время как через мессенджеры мошенники связывались лишь с 15,7 процента опрошенных.
Парламентарий считает, что частичная блокировка звонков в иностранных мессенджерах не сможет в полной мере защитить россиян, а мошенники быстро адаптируются к новым условиям. При этом ограничения принесут неудобства большому количеству законопослушных граждан, говорится в материале.
О решении Роскомнадзора стало известно 13 августа. Представители РКН подчеркнули, что решение было принято для противодействия злоумышленникам, которые вымогают деньги у россиян, а также вовлекают их в участие в диверсиях и терактах. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, действительно ли удастся возобновить связь в приложениях и какие есть доступные альтернативы.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.