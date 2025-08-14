В Госдуме попросили РКН сохранить возможность звонков в Telegram и WhatsApp*

О решении Роскомнадзора стало известно 13 августа. Представители РКН подчеркнули, что решение было принято для противодействия злоумышленникам, которые вымогают деньги у россиян, а также вовлекают их в участие в диверсиях и терактах. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, действительно ли удастся возобновить связь в приложениях и какие есть доступные альтернативы.