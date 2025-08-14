Юрий Слюсарь провел заседание оперативного штаба после атаки БПЛА в Ростове

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь провел экстренное заседание оперативного штаба после атаки БПЛА. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Для оперативной оценки ущерба было сформировано 20 специальных групп, которые приступят к работе. До конца завтрашнего дня будет полностью завершен ремонт поврежденного газового оборудования.
— В первоочередном порядке заменим выбитые окна и двери, восстановим разрушенные элементы кровель, — добавил Юрий Слюсарь.
Он также поручил комиссии в кратчайшие сроки организовать адресную помощь пострадавшим, чтобы как можно быстрее вернуть людей к нормальной жизни.
