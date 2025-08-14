Обязательная эвакуация семей с детьми была объявлена на территории находящихся под контролем Украины города Дружковка и четырех деревень Андреевской общины в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 14 августа, заявил глава военной администрации этой части региона Вадим Филашкин.
По словам чиновника, эти меры затронут населенные пункты Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское.
— Всего в этих населенных пунктах, ориентировочно, находится 1879 детей, — передает слова Филашкина Life.ru.
Подполковник в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Вооруженные силы России продолжают успешное продвижение в сторону Красноармейска, что может привести к его скорой потере для украинской армии.
До этого российская армия освободила семь населенных пунктов во время проведения спецоперации. Российские бойцы взяли под контроль поселения Часов Яр, Бойковку, Бельгийку, Зеленый Гай и Новоукраинку в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку в Запорожском регионе. Кроме того, российские военные в боях в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку ВСУ в истории спецоперации.