До этого российская армия освободила семь населенных пунктов во время проведения спецоперации. Российские бойцы взяли под контроль поселения Часов Яр, Бойковку, Бельгийку, Зеленый Гай и Новоукраинку в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку в Запорожском регионе. Кроме того, российские военные в боях в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку ВСУ в истории спецоперации.