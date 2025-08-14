Сила и справедливость: Мизулина объяснила, почему молодёжь любит фильмы «Брат» и «Брат-2»

Напомним, в июле Госдумой был принят закон об ограничении показа фильмов, противоречащих традиционным ценностями и морали. Выяснилось, что проверять на соблюдение приличий будут не только новые картины, но и отснятые уже давно. В частности депутат Елена Драпеко высказала предположение, что в России могут запретить фильмы культового российского режиссёра Алексея Балабанова.