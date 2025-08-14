«Радиостанция Судного дня» повторила два звучавших перед началом СВО сообщения

Известная как «радиостанция Судного дня» УВБ-76 в четверг, 14 августа, передала два загадочных сообщения. Около 13:05 по московскому времени в ее эфире прозвучало слово «марель», а уже в 18:33 — «стокотон». Кроме того, оба сигнала сопровождались наборами цифр и букв.
Обе шифровки уже появлялись в передаче радиостанции перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине. Так, слово «марель» впервые было передано в 11:21 13 января 2022 года, а «стокотон» прозвучал в тот же день спустя немного более восьми часов.
— НЖТИ 03649 СТОКОТОН 2751 2830, — передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
В конце июля «радиостанция Судного дня» вышла на связь с тремя новыми сообщениями: она передала слова «плюсохлыщ», «плисомыс» и «градиент». Передача закодированных сообщений началась в 19:23 — тогда в эфире прозвучало сообщение с зашифрованным словом «плюсохлыщ».
До этого в течение нескольких часов станция передала сразу восемь сообщений с загадочным содержанием. Около 12:23 по московскому времени станция вышла в эфир. Второе сообщение появилось уже в 12:31, третье — в 13:08.