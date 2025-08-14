«Радиостанция Судного дня» повторила два звучавших перед началом СВО сообщения

Известная как «радиостанция Судного дня» УВБ-76 в четверг, 14 августа, передала два загадочных сообщения. Около 13:05 по московскому времени в ее эфире прозвучало слово «марель», а уже в 18:33 — «стокотон». Кроме того, оба сигнала сопровождались наборами цифр и букв.