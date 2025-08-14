В России хотят сделать бесплатными звонки в техподдержку авиакомпаний

А ранее Life.ru сообщал, что в Госдуму внесли проект о запрете овербукинга при продаже авиабилетов. Авторы инициативы утверждают, что принятие данного закона поможет защитить права путешественников, сократит расходы на судебные процессы и стимулирует честную конкуренцию среди перевозчиков, уделяющих больше внимания уровню обслуживания. Это также позволит избежать злоупотреблений при бронировании билетов.