В России хотят сделать бесплатными звонки в техподдержку авиакомпаний

«Считаем целесообразным законодательно установить единый стандарт для информирования пассажиров. Полагаем, что для консультирования по вопросам, связанным с уже приобретенными билетами, авиакомпании должны использовать исключительно бесплатные для граждан линии связи», — говорится в обращении.
Авторы инициативы указывают, что пассажиры вынуждены нести неоправданные расходы за решение проблем, которые нередко возникают по вине перевозчиков. Они просят Минтранс рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в Федеральные авиационные правила.
А ранее Life.ru сообщал, что в Госдуму внесли проект о запрете овербукинга при продаже авиабилетов. Авторы инициативы утверждают, что принятие данного закона поможет защитить права путешественников, сократит расходы на судебные процессы и стимулирует честную конкуренцию среди перевозчиков, уделяющих больше внимания уровню обслуживания. Это также позволит избежать злоупотреблений при бронировании билетов.