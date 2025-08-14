Четыре беспилотника сбили вечером над Ростовской областью

Вечером в четверг, 14 августа, над Ростовской областью дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены четыре дрона самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
Всего по стране с 17:00 до 20:00 было сбито 13 БПЛА. Из них восемь уничтожили над Белгородской областью и один — над Республикой Калмыкия.
Напомним, что днем в четверг в Ростове из-за атаки беспилотника пострадали 20 зданий, в которых были повреждены окна, балконы и припаркованные рядом автомобили. Также были ранены 13 человек, в том числе двое детей.
