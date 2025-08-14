Ричмонд
Bloomberg: USAID не контролировало использование Киевом терминалов Starlink

Согласно проекту договора о передаче оборудования, запрещалось его применение в военных целях.

Источник: Аргументы и факты

Агентство США по международному развитию (USAID) не осуществляло контроль за тем, как Украина использовала тысячи терминалов Starlink, переданных в страну после начала специальной военной операции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет генерального инспектора.

Согласно проекту договора о передаче оборудования, запрещалось его применение в военных целях. Терминалы предназначались, в частности, для работы в больницах и школах.

Однако вскоре появились сообщения о том, что украинские военные применяли Starlink для управления беспилотниками и нанесения артиллерийских ударов. Позднее власти Украины признали факт использования оборудования в боевых операциях.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА и станцию спутниковой связи Starlink украинской армии под Северском в ДНР.

