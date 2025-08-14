Ричмонд
«Радиостанция Судного дня» передала в эфир два слова, звучавших перед началом СВО

Радиостанция «Судного дня» два раза вышла в эфир, передав послания из 2022 года.

Источник: Комсомольская правда

«Радиостанция Судного дня», также известная как «Жужжалка», передала два послания, которые уже звучали в эфире перед началом специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность загадочной радиостанции.

В четверг, 14 августа, в эфире «Жужжалки» в 13:05 по мск прозвучало слово «марель». Позднее, в 18:33, радиостанция продолжила вещание и вновь вышла в эфир, озвучив слово «стокотон».

Эти таинственные зашифрованные послания уже транслировались «Радиостанцией Судного дня» в январе 2022 года, незадолго до начала спецоперации. Причем слова были переданы в эфир в таком же порядке, но с разницей в восемь часов.

Ранее KP.RU сообщал, что радиостанция УВБ-76 в минувший вторник, 12 августа, также выдала в эфир шесть кодированных сообщений, совпадающих со звучавшими в январе 2022 года.