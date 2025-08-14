В Госдуме призвали сохранить возможность звонков через иностранные мессенджеры

Также стало известно, что мошенники совершили около 500 миллионов звонков в иностранных мессенджерах за первые шесть месяцев текущего года и похитили через них более 15 миллиардов рублей. При этом указывалось, что за этот же период времени одним из мобильных операторов не было зафиксировал ни одного успешного случая мошенничества в национальном мессенджере Мax, которые привели бы к хищению денег.