В Госдуме призвали сохранить возможность звонков через иностранные мессенджеры

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой сохранить для россиян возможность пользоваться функцией звонков в иностранных мессенджерах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.
«Прошу вас принять меры, направленные на сохранение возможности для граждан пользоваться широким кругом мессенджеров, которые наиболее удобны для них, исходя из собственного выбора», — написал парламентарий.
Он отметил, что частичная блокировка звонков в иностранных мессенджерах не может в полной мере защитить соотечественников от случаев мошенничества, а преступники довольно быстро адаптируются к новым условиям в цифровой среде.
Парфенов заметил, что множество законопослушных граждан страны испытывают неудобство из-за введения ограничений.
Как писал сайт KP.RU, накануне Роскомнадзор ввел частичные ограничения на голосовую связь в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp*. В регуляторе объяснили это решение участившимися случаями мошенничества с использованием этих сервисов, а также нежеланием платформ выполнять требования российского законодательства.
Также стало известно, что мошенники совершили около 500 миллионов звонков в иностранных мессенджерах за первые шесть месяцев текущего года и похитили через них более 15 миллиардов рублей. При этом указывалось, что за этот же период времени одним из мобильных операторов не было зафиксировал ни одного успешного случая мошенничества в национальном мессенджере Мax, которые привели бы к хищению денег.
* — принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ корпорации Meta.