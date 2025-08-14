Ричмонд
+31°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме призвали сохранить возможность звонков через иностранные мессенджеры

Частичная блокировка звонков в иностранных мессенджерах не может полностью защитить россиян от мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой сохранить для россиян возможность пользоваться функцией звонков в иностранных мессенджерах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

«Прошу вас принять меры, направленные на сохранение возможности для граждан пользоваться широким кругом мессенджеров, которые наиболее удобны для них, исходя из собственного выбора», — написал парламентарий.

Он отметил, что частичная блокировка звонков в иностранных мессенджерах не может в полной мере защитить соотечественников от случаев мошенничества, а преступники довольно быстро адаптируются к новым условиям в цифровой среде.

Парфенов заметил, что множество законопослушных граждан страны испытывают неудобство из-за введения ограничений.

Как писал сайт KP.RU, накануне Роскомнадзор ввел частичные ограничения на голосовую связь в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp*. В регуляторе объяснили это решение участившимися случаями мошенничества с использованием этих сервисов, а также нежеланием платформ выполнять требования российского законодательства.

Также стало известно, что мошенники совершили около 500 миллионов звонков в иностранных мессенджерах за первые шесть месяцев текущего года и похитили через них более 15 миллиардов рублей. При этом указывалось, что за этот же период времени одним из мобильных операторов не было зафиксировал ни одного успешного случая мошенничества в национальном мессенджере Мax, которые привели бы к хищению денег.

* — принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ корпорации Meta.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2024 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2024 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше