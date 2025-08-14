Ричмонд
+31°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет ударился двигателем при посадке из-за тайфуна «Подул» на Тайване (видео)

Грузовой самолет Boeing 747 в четверг, 14 августа, ударился двигателем во время приземления на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Тайбэй-Таоюань на Тайване. Судно совершило аварийную посадку в условиях бушующего тайфуна «Подул».

Грузовой самолет Boeing 747 в четверг, 14 августа, ударился двигателем во время приземления на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Тайбэй-Таоюань на Тайване. Судно совершило аварийную посадку в условиях бушующего тайфуна «Подул».

— Самолет завершил руление без дальнейших происшествий и вырулил на перрон. Официальные лица подтвердили, что гондола двигателя № 4 получила повреждения. О пострадавших не сообщалось. Власти начали расследование инцидента, — передает таблоид Daily Mail.

Пассажир в Китае открыл аварийный выход самолета во время приземления, чтобы подышать свежим воздухом, спровоцировав хаос на борту. Судно выруливало на взлетно-посадочную полосу, когда внезапно мужчина дернул за ручку аварийного открывания и попытался распахнуть дверь.

Похожий случай произошел в конце апреля, когда самолет сообщением Бали — Мельбурн более чем с 200 пассажирами на борту вынужден был вернуться в аэропорт отправления из-за женщины, которая попыталась силой открыть дверь судна, когда оно пролетало над Индийским океаном.