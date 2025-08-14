Ричмонд
+31°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госсаннадзор Гомеля выявил плесень в партии популярного чая

Госсаннадзор Гомеля в августе выявил в обращении партию продукции, несоответствующую гигиеническим требованиям по микробиологическому показателю (содержание плесеней превышает допустимый уровень).

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсаннадзор Гомеля выявил плесень в партии популярного чая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Госсаннадзор Гомеля в августе выявил в обращении партию продукции, несоответствующую гигиеническим требованиям по микробиологическому показателю (содержание плесеней превышает допустимый уровень). Речь идет о чае зеленом байховом «ТЕСС СТАЙЛ» в пакетиках для разовой заварки.

Госсаннадзором приняты меры по недопущению обращения несоответствующей продукции. -0-