14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсаннадзор Гомеля выявил плесень в партии популярного чая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Госсаннадзор Гомеля в августе выявил в обращении партию продукции, несоответствующую гигиеническим требованиям по микробиологическому показателю (содержание плесеней превышает допустимый уровень). Речь идет о чае зеленом байховом «ТЕСС СТАЙЛ» в пакетиках для разовой заварки.
Госсаннадзором приняты меры по недопущению обращения несоответствующей продукции. -0-