Госсаннадзор Гомеля выявил плесень в партии популярного чая

Госсаннадзор Гомеля в августе выявил в обращении партию продукции, несоответствующую гигиеническим требованиям по микробиологическому показателю (содержание плесеней превышает допустимый уровень). Речь идет о чае зеленом байховом «ТЕСС СТАЙЛ» в пакетиках для разовой заварки.