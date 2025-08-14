Ричмонд
ФК «Ростов» проиграл в матче с «Пари НН»

Матч между «Ростовом» и «Пари НН» завершился со счетом 0:1.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в четверг, 14 августа, состоялся матч второго тура Кубка России между ФК «Ростов» и «Пари НН». Игра проходила в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Стартовый свисток прозвучал в 19:30.

На перерыв после первого тайма команды ушли со счетом 0:0. Лишь под конец второго удалось забить гол. Хуан Боселли со штрафного удара забил мяч в ворота дончан, несмотря на попытки Одоевского спасти свою команду. В итоге игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Пари НН».

