ФК «Ростов» проиграл в матче с «Пари НН»

На перерыв после первого тайма команды ушли со счетом 0:0. Лишь под конец второго удалось забить гол. Хуан Боселли со штрафного удара забил мяч в ворота дончан, несмотря на попытки Одоевского спасти свою команду. В итоге игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Пари НН».