Убийца федерального судьи Ветлугина в Волгоградской области сам сдался полиции

Нападавший узнал, что у его жены роман с Ветлугиным. В порыве ревности разгневанный мужчина подкараулил соперника недалеко от здания Городского суда и несколько раз выстрелил из «Сайги». Затем ножом вырезал половой орган и воткнул лезвие в глаз. После этого убийца дождался прибытия полиции и сдался.