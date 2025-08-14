Ричмонд
Убийца федерального судьи Ветлугина в Волгоградской области сам сдался полиции

Убийца федерального судьи Василия Ветлугина сам сдался полиции, сейчас его допрашивают. Им оказался 47-летний житель Камышина Сергей К., сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Нападавший узнал, что у его жены роман с Ветлугиным. В порыве ревности разгневанный мужчина подкараулил соперника недалеко от здания Городского суда и несколько раз выстрелил из «Сайги». Затем ножом вырезал половой орган и воткнул лезвие в глаз. После этого убийца дождался прибытия полиции и сдался.

Как сообщает областное управление Следственного комитета, уголовное дело возбудили по двум статьям УК — убийство с особой жестокостью и незаконное хранение огнестрельного оружия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, тело судьи с огнестрельным ранением, ампутированным половым органом и воткнутым в глазницу ножом нашли на Советской улице Волгограда. Мотивом жестокого убийства стала ревность.