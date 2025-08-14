Блогер из США нелегально посадил самолет в Антарктиде и не смог покинуть ее

19-летний американский блогер Итан Го уже два месяца остается на чилийской военной базе в Антарктиде после того, как совершил там нелегальную посадку самолета. Об этом сообщает NBC San Diego.
По данным издания, молодой пилот пытался установить рекорд как самый юный человек, в одиночку облетевший все семь континентов. Ему было разрешено выполнить полет над чилийским городом Пунта-Аренас, однако он нарушил договоренности с властями и направил свой одномоторный самолет Cessna 182Q в сторону Антарктиды, где был задержан.
С момента задержания Итан Го находится на базе уже шесть недель. Его возвращение осложняют суровые зимние условия и техническая неисправность самолета.
11 августа судья снял с него обвинения в передаче ложной информации диспетчерам и посадке без разрешения в рамках соглашения между адвокатами и прокуратурой Чили. Согласно договоренности, он должен в течение 30 дней пожертвовать $30 000 в детский онкологический фонд, чтобы избежать судебного разбирательства.
Кроме того, блогеру придется покинуть страну при первой возможности, а въезд в Чили ему будет запрещен в течение трех лет.
Ранее в США из-за просроченной визы задержали популярного тиктокера Хаби Лейма.