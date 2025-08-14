Блогер из США нелегально посадил самолет в Антарктиде и не смог покинуть ее

По данным издания, молодой пилот пытался установить рекорд как самый юный человек, в одиночку облетевший все семь континентов. Ему было разрешено выполнить полет над чилийским городом Пунта-Аренас, однако он нарушил договоренности с властями и направил свой одномоторный самолет Cessna 182Q в сторону Антарктиды, где был задержан.