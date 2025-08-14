В России отменили обязательную продажу валютной выручки экспортерами

Показатели инфляции в России в период с 22 по 28 июля упали до 9,02 процента, тогда как на предыдущей неделе ее уровень составлял 9,17 процента. Так, в течение семидневки картофель подешевел на 9,7 процента, белокочанная капуста — на 7,4 процента, помидоры — на пять процентов, а огурцы — на 1,7 процента.