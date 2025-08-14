Депутат Немкин: Telegram оштрафован на 105,5 млн рублей за четыре года

Юридическое лицо мессенджера Telegram — Telegram Messenger Inc. За последние четыре года оно оштрафовано в России на общую сумму 105,5 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.