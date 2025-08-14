Депутат Немкин: Telegram оштрафован на 105,5 млн рублей за четыре года

Юридическое лицо мессенджера Telegram — Telegram Messenger Inc. За последние четыре года оно оштрафовано в России на общую сумму 105,5 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«С 2021 года Telegram Messenger Inc. уже оштрафован на 105,5 миллиона рублей за отказ удалять запрещенную информацию», — отметил он.
Парламентарий подчеркнул, что отдельно компанию оштрафовали на 38,3 миллиона за то, что она, будучи владельцем соцсети, не ведет собственный мониторинг и не удаляет незаконный контент без напоминаний от регуляторов.
Как писал сайт KP.RU, 11 августа суд в Москве назначил компании Telegram Messenger Inc. штраф в размере 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации. Указывалось, что административное наказание для юрлица предусмотрено в связи с нарушением порядка доступа к информации, ограниченной в соответствии с российским законодательством.