Более 700 тысяч человек посетили открытие фестиваля «День Индии»

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Более 700 тысяч человек посетили в четверг открытие юбилейного фестиваля «День Индии», который проходит в южном ландшафтном парке «Остров мечты» в Москве, сообщили журналистам организаторы фестиваля.
«Более 700 тысяч человек стали гостями открытия юбилейного фестиваля “День Индии”. Традиционный праздник индийской культуры проходит в южном ландшафтном парке “Острова Мечты” в 10-й раз и продлится до 17 августа. Ключевые темы фестиваля — история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали в пресс-службе фестиваля.
Там отметили, что в официальной церемонии открытия приняли участие партнеры и почетные гости праздника. Всего первый день фестиваль посетили представители около 30 посольств.
«До 17 августа для посетителей будут работать свыше 20 тематических зон. Гости посетят кинопросмотры, мастер-классы по йоге, шахматный турнир, звукотерапию, гастрономическую ярмарку, танцевальный марафон и многое другое. Новинкой 2025 года стал запуск зоны Маха Кумбха Мела в Москве», — добавили в пресс-службе.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.