Более 700 тысяч человек посетили открытие фестиваля «День Индии»

«Более 700 тысяч человек стали гостями открытия юбилейного фестиваля “День Индии”. Традиционный праздник индийской культуры проходит в южном ландшафтном парке “Острова Мечты” в 10-й раз и продлится до 17 августа. Ключевые темы фестиваля — история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали в пресс-службе фестиваля.