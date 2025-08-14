Роспотребнадзор назвал продукт, который подавляет коронавирусы

Согласно результатам исследований, прополис подавляет размножение многих вирусов, в том числе возбудителей гриппа, герпеса, ротавирусов и коронавирусов. Этот продукт может препятствовать проникновению инфекции в клетки организма, а также блокировать те рецепторы, которые вирус использует для заражения. Кроме того, прополис комплексно укрепляет иммунитет и борется с воспалениями.