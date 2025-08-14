Роспотребнадзор назвал продукт, который подавляет коронавирусы

Прополис обладает не только мощным антимикробным действием, но помогает даже при борьбе с разного рода вирусами. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тверской области.
Продукт, которые пчелы собирают с растений и обрабатывают собственными ферментами, насыщен витаминами, эфирными маслами и органическими кислотами. Кроме того, в прополисе есть все необходимые человек микроэлементы. Благодаря такому сочетанию он помогает организму эффективно бороться с патогенными микроорганизмами.
Согласно результатам исследований, прополис подавляет размножение многих вирусов, в том числе возбудителей гриппа, герпеса, ротавирусов и коронавирусов. Этот продукт может препятствовать проникновению инфекции в клетки организма, а также блокировать те рецепторы, которые вирус использует для заражения. Кроме того, прополис комплексно укрепляет иммунитет и борется с воспалениями.
— Важно помнить, что перед использованием прополиса рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний или аллергии, — говорится в публикации.
