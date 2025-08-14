14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покупатель засомневался в оригинальности телефона — судебные эксперты подтвердили обман, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления ГКСЭ по Гродненской области Марию Лешик.
В Островецкий РОВД поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный мужчина обманным путем завладел принадлежащими ему деньгами в общей сумме Br1505 под предлогом продажи мобильного телефона.
Правоохранители установили, что заявитель на одной из крупных торговых площадок в интернете нашел объявление о продаже мобильного телефона. В описании товара было указано, что телефон оригинальный, эту же информацию продавец подтвердил и во время общения. Переведя деньги, мужчина оформил доставку из Могилевской области. Однако после осмотра мобильного телефона покупатель сразу засомневался в его оригинальности. Вернуть деньги продавец отказался.
В ходе проверки назначена комплексная судебная товароведческая экспертиза непродовольственных товаров и судебная экспертиза радиоэлектронных устройств. Судебные эксперты установили, что предоставленный на исследование мобильный телефон не относится к продукции конкретной торговой марки.
Сотрудникам милиции продавец пояснил, что телефон решил перепродать, так как совсем недавно приобрел его сам, полагая, что это оригинальная продукция. По данному факту проводится проверка. -0-