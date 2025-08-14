Покупатель засомневался в оригинальности телефона — судебные эксперты подтвердили обман

Правоохранители установили, что заявитель на одной из крупных торговых площадок в интернете нашел объявление о продаже мобильного телефона. В описании товара было указано, что телефон оригинальный, эту же информацию продавец подтвердил и во время общения. Переведя деньги, мужчина оформил доставку из Могилевской области. Однако после осмотра мобильного телефона покупатель сразу засомневался в его оригинальности. Вернуть деньги продавец отказался.