Россиянка Лысенко возглавила спринтерский рейтинг UCI на треке

Лысенко поднялась сразу на пять позиций, в ее активе 4911 очков, которые позволили ей занять первое место в версии рейтинга от 12 августа. Бывший лидер рейтинга — спортсменка из Нидерландов Хетти ван де Воув — опустилась на третью позицию, у нее 4621 очко. На вторую строчку поднялась японка Сато Мина с 4850 очками.