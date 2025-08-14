Россиянка Лысенко возглавила спринтерский рейтинг UCI на треке

Российская спортсменка АлинаЛысенко возглавила спринтерский мировой рейтинг Международного союза велосипедистов (UCI) на треке.
Лысенко поднялась сразу на пять позиций, в ее активе 4911 очков, которые позволили ей занять первое место в версии рейтинга от 12 августа. Бывший лидер рейтинга — спортсменка из Нидерландов Хетти ван де Воув — опустилась на третью позицию, у нее 4621 очко. На вторую строчку поднялась японка Сато Мина с 4850 очками.
Отметим, 22-летняя Лысенко имеет бронзовую медаль в спринте на чемпионате Европы 2025 года, является чемпионкой мира и Европы среди юниоров в велоспорте на треке, а также многократной чемпионкой РФ.
Ранее сообщалось, что российские велосипедисты Вадим Гвоздарев и Егор Титов, выступающие в дисциплине маунтинбайк, получили статус нейтральных спортсменов, которые позволяет им право участвовать во всех крупных международных соревнованиях, в том числе в чемпионатах мира и Европы.