Радиостанция судного дня повторила сигналы, звучавшие перед началом СВО

Радиостанция Судного дня передала прежние сигналы из начала 2022 года.
Радиостанция УВБ-76 вновь передала два сообщения, которые уже звучали в эфире незадолго до начала СВО. Сигналы «марель» и «стокотон» были зафиксированы 14 августа в том же порядке, что и в январе 2022 года. Об этом сообщается в социальных сетях.
«14 августа в 13:05 по московскому времени так называемая Радиостанция Судного дня передала слово “марель”. В 18:33 она продолжила вещание словом “стокотон”. Оба эти сигнала уже звучали перед началом СВО и в том же порядке», — сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи».
Радиостанция УВБ-76, известная также как «Жужжалка», регулярно выходит в эфир с закодированными сообщениями, которые часто совпадают с передачами, зафиксированными перед началом значимых событий, в том числе перед СВО. За последнюю неделю станция несколько раз повторяла сигналы, аналогичные тем, что звучали в январе 2022 года, а ранее, 12 августа, передавала новое сообщение с набором букв и цифр. Назначение и содержание этих передач официально не раскрываются, однако специалисты связывают их с возможной работой военных структур или систем оповещения.