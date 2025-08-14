Радиостанция судного дня повторила сигналы, звучавшие перед началом СВО

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Жужжалка», регулярно выходит в эфир с закодированными сообщениями, которые часто совпадают с передачами, зафиксированными перед началом значимых событий, в том числе перед СВО. За последнюю неделю станция несколько раз повторяла сигналы, аналогичные тем, что звучали в январе 2022 года, а ранее, 12 августа, передавала новое сообщение с набором букв и цифр. Назначение и содержание этих передач официально не раскрываются, однако специалисты связывают их с возможной работой военных структур или систем оповещения.