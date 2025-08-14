Житель Анкориджа сказал об обстановке перед визитом Путина и Трампа

В городе Анкориджа на Аляске ничего особо не изменилось, несмотря на то, что должны прибыть на встречу президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал местный житель Илья Дергачев.
«Обстановка в городе спокойная. Полицейская активность увеличена, ну оно само собой так и должно быть при встрече двух президентов. Я точно не могу сказать, насколько их стало больше, но сотрудников правоохранительных органов на дорогах видно теперь постоянно. В магазинах цены как были, так и остались, ничего особенного так не выделяется. Распродажи и скидки в том же объеме, что и были. Не особо сильно что-то поменялось, если только центр города готовится к приезду. Отель Captain Cook точно подсуетиться должен. Аэропорты увеличили на входе число сотрудников Управления транспортной безопасности США, более усердно работают», — сказал собеседник издания.
Ранее организатор акции Бессмертный полк на Аляске, житель Анкориджа Геннадий Поликахин рассказывал aif.ru, что 15 августа в день переговоров Путина и Трампа в городе может пройти митинг проукраинских активистов.
Вечером 14 мая первая часть российской делегации прибыла на Аляску. Переговоры Путина и Трампа начнутся в 22:30 по московскому времени.