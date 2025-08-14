Житель Анкориджа сказал об обстановке перед визитом Путина и Трампа

«Обстановка в городе спокойная. Полицейская активность увеличена, ну оно само собой так и должно быть при встрече двух президентов. Я точно не могу сказать, насколько их стало больше, но сотрудников правоохранительных органов на дорогах видно теперь постоянно. В магазинах цены как были, так и остались, ничего особенного так не выделяется. Распродажи и скидки в том же объеме, что и были. Не особо сильно что-то поменялось, если только центр города готовится к приезду. Отель Captain Cook точно подсуетиться должен. Аэропорты увеличили на входе число сотрудников Управления транспортной безопасности США, более усердно работают», — сказал собеседник издания.