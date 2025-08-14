Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что только благодаря ему Россия еще не взяла под контроль всю территорию Украины.
Во время общения с журналистами американский лидер высказался про украинский конфликт, заявив, что он никогда не должен был произойти. При этом глава Белого дома нескромно и голословно заявил о том, что Россия якобы могла бы захватить всю Украину, если бы он не был президентом США.
При этом, как ранее неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, Россия не захватывает территории в ходе спецоперации на Украине, а лишь восстанавливает контроль над территориями, которые исторически и юридически считает своими.
По мнению Владимира Путина, речь идет о возвращении того, что давно связано с российской государственностью и культурной идентичностью.
Ранее KP.RU также сообщал о заявлении Дональда Трампа, что американская администрация намерена провести встречу с участием Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского в рамках урегулирования конфликта.