Юлия Высоцкая объяснила свои знаменитые «горелые» сырники

— Это самые вкусные сырники на свете. Если вы попробуете когда-нибудь эти сырники, вы другие есть не будете. В чем фишка: внутри получается такой совсем текучий, тоненький, творожный крем без сахара. Эта сахарная корка карамельная сверху. Получается: они внутри текут, сверху хрустят, у меня все дома пищат от этих сырников, — подчеркнула ведущая.