Юлия Высоцкая объяснила свои знаменитые «горелые» сырники

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая, в интервью Алеко, прокомментировала шумиху вокруг старых выпусков ее кулинарного шоу «Едим дома».
Высоцкая заявила, что специально сжигать продукты она не планировала, это происходило спонтанно. Однако эти моменты включали в монтаж, чтобы показать обычную жизнь хозяйки на кухне. Высоцкая признала провалами горелые помидоры и шашлык, но за сырники заступилась, назвав их самыми вкусными в мире.
— Это самые вкусные сырники на свете. Если вы попробуете когда-нибудь эти сырники, вы другие есть не будете. В чем фишка: внутри получается такой совсем текучий, тоненький, творожный крем без сахара. Эта сахарная корка карамельная сверху. Получается: они внутри текут, сверху хрустят, у меня все дома пищат от этих сырников, — подчеркнула ведущая.
Она подчеркнула, что шоу было создано в 2003 году без подстав и поваров за кадром, и все ошибки были естественными для обычного человека. Также Высоцкая заявила, что не она перезаливала старые выпуски в социальные сети.
Юлия Высоцкая заработала почти 300 миллионов рублей на собственном бренде «Едим дома», сообщило в апреле издание «Страсти». Она является учредителем компаний ООО «Студия Едим Дома» и ООО «Едимдома.ру». За прошлый год первая фирма принесла артистке доход 182,9 миллиона рублей с прибылью 26,6 миллиона. А вторая смогла заработать 113,4 миллиона рублей дохода с прибылью 6,5 миллиона рублей.