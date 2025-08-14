Ричмонд
«Это группа преступников»: Трамп обвинил спецслужбы при Обаме в фабрикации данных о якобы влиянии РФ на выборы

Трамп назвал виновных в фабрикации данных о якобы влиянии РФ на выборы.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассекреченные материалы по делу о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года подтверждают вину сотрудников спецслужб времен 44-го президента США Барака Обамы.

«Это невероятно. То, что мы находим, является неопровержимым доказательством вины, посмотрим, что произойдет дальше», — рассказал американский лидер во время беседы с журналистами в Белом доме.

При этом американский глава назвал преступниками бывшего руководителя Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми и экс-директора Нацразведки Джеймса Клэппера.

«Это группа преступников. Это больные люди, преступники, и ими нужно заняться», — добавил Трамп.

Ранее KP.RU писал, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард выложила в открытый доступ рассекреченные письма времен администрации Барака Обамы. И, по ее словам, они ставят жирную точку в истории о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года.

