«Это группа преступников»: Трамп обвинил спецслужбы при Обаме в фабрикации данных о якобы влиянии РФ на выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассекреченные материалы по делу о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года подтверждают вину сотрудников спецслужб времен 44-го президента США Барака Обамы.
«Это невероятно. То, что мы находим, является неопровержимым доказательством вины, посмотрим, что произойдет дальше», — рассказал американский лидер во время беседы с журналистами в Белом доме.
При этом американский глава назвал преступниками бывшего руководителя Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми и экс-директора Нацразведки Джеймса Клэппера.
«Это группа преступников. Это больные люди, преступники, и ими нужно заняться», — добавил Трамп.
Ранее KP.RU писал, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард выложила в открытый доступ рассекреченные письма времен администрации Барака Обамы. И, по ее словам, они ставят жирную точку в истории о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года.