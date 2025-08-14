Экс-глава «Спартака» связал переход украинца в «ПСЖ» с психозом в Европе

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном уходе российского вратаря Матвея Сафонова из французского «ПСЖ» после прихода в команду украинского защитника Ильи Забарного. Его слова приводит «Советский спорт».
Червиченко отметил, что в Европе сейчас наблюдается «массовый психоз» в отношении Украины и России, и хотя спорт и политика должны оставаться разными сферами, исключать любые сценарии нельзя. При этом он подчеркнул, что нет логической связи между приглашением украинского игрока и уходом российского.
О трансфере Забарного «ПСЖ» объявил 12 августа. Ранее, 7 августа, СМИ сообщали, что французский клуб якобы пообещал футболисту избавиться от Сафонова, из-за присутствия которого тот отказался переходить в команду зимой.
Ранее сообщалось, что Сафонов планирует бороться за место основного вратаря в этой французской команде. Сейчас вратарь считает, что его добровольный уход из «ПСЖ» будет «проявлением слабости».