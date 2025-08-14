Экс-глава «Спартака» связал переход украинца в «ПСЖ» с психозом в Европе

Червиченко отметил, что в Европе сейчас наблюдается «массовый психоз» в отношении Украины и России, и хотя спорт и политика должны оставаться разными сферами, исключать любые сценарии нельзя. При этом он подчеркнул, что нет логической связи между приглашением украинского игрока и уходом российского.