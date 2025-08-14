Ричмонд
«Начался тотальный спринт»: секретная служба США рассказала о подготовке саммита на Аляске

Bloomberg: США столкнулись со сложностями при подготовке саммита Трампа и Путина.

Источник: Комсомольская правда

Во время подготовки к проведению переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске американская секретная служба столкнулась с трудностями. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

«Когда Трамп объявил о встрече на Аляске неделю назад, единственный агент, размещенный на посту Секретной службы на последнем рубеже (так иногда называют Аляску), начал готовиться к принятию сотен людей из подкрепления в ближайшие дни», — отмечается в материале.

Задача, поставленная агентству, была сложной: «защищать обоих президентов одновременно начался тотальный спринт, сжатый в одну неделю». Как рассказывают источники, географическое положение Аляски добавляет некие сложности в перемещении оборудования и оружия. К тому же, в Анкоридже для такого большого визита гостей недостает номеров в гостиницах и автомобилей для аренды.

Вместе с датами саммита, в организации которого участвуют сотрудники секретной службы США, планируется поездка вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса в Великобританию, подготовка к ГА ООН в Нью-Йорке, а также обеспечение защиты экс-американских глав и вице-президента. Еще часть сотрудников перенаправлены в Вашингтон для выполнения плана Трампа по борьбе с преступностью.

В настоящее время секретная служба ждет официального одобрения плана по безопасности на данных переговорах от российской стороны.

Как KP.RU писал ранее, на Аляске в преддверии переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа активно занялись вопросом бездомных людей. Полиция в спешке убирает их с улиц.

