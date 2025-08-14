«Начался тотальный спринт»: секретная служба США рассказала о подготовке саммита на Аляске

Вместе с датами саммита, в организации которого участвуют сотрудники секретной службы США, планируется поездка вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса в Великобританию, подготовка к ГА ООН в Нью-Йорке, а также обеспечение защиты экс-американских глав и вице-президента. Еще часть сотрудников перенаправлены в Вашингтон для выполнения плана Трампа по борьбе с преступностью.