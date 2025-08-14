Врач рассказала, в каких случаях следует отказаться от соблюдения Успенского поста

В четверг, 14 августа, у православных начался Успенский пост. Однако врачи напоминают, что верующие должны прежде всего обращать внимание на состояние своего здоровья. О том, когда необходимо перестать соблюдать ограничения в питании, рассказала в беседе с изданием «РИАМО» врач Екатерина Кашух.
— Постоянная слабость и головокружение, мешающие повседневным делам. Если эти симптомы появились после начала поста, стоит задуматься, целесообразно ли его продолжать. Также, если вы заметили, что с началом поста стали рассеянны, забываете простые вещи или не можете сосредоточиться, стоит приостановить пост, — отметила доктор.
Она добавила, что вернуться к привычному рациону стоит при перепадах настроения, раздражительности или апатии, также обострениях хронических заболеваний.
Ранее 360.ru сообщил, что Успенский пост исключает употребление мяса, молока и рыбы.
Ежегодный Успенский пост проходит в фиксированные даты: он начинается 14 августа и завершается 27 августа. День начала поста верующие называют Медовым Спасом, поскольку в церквях в этот день принято освящать мед, что совпадает с периодом его активного сбора в середине августа, передает «Царьград».