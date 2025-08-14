Врач рассказала, в каких случаях следует отказаться от соблюдения Успенского поста

— Постоянная слабость и головокружение, мешающие повседневным делам. Если эти симптомы появились после начала поста, стоит задуматься, целесообразно ли его продолжать. Также, если вы заметили, что с началом поста стали рассеянны, забываете простые вещи или не можете сосредоточиться, стоит приостановить пост, — отметила доктор.