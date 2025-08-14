В Одессе около 60 сотрудников ТЦК провели силовой рейд

«В Одессе, на территории СТО, Зеленские численностью около 60 человек устроили рейд и похитили почти всех сотрудников. Некоторым удалось убежать или спрятаться прямо на месте. Остальных избивали руками, ногами, дубинками, травили газом и били шокерами», — написал украинский парламентарий в своем Telegram-канале.