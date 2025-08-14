Ричмонд
Мошенники придумали новую схему обмана россиян через фейковые «Госуслуги»

ИБ-эксперт Максимова раскрыла новую схему обмана через фейковые «Госуслуги».

Источник: Комсомольская правда

Мошенники придумали новую схему обмана жителей России. На этот раз преступники рассылают фейковые уведомления, имитируя письма официального портала «Госуслуги». Об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» специалист по информационной безопасности Елена Максимова.

— Злоумышленники рассылают письма с уведомлением о входе в аккаунт с неизвестного устройства и предлагается срочно связаться с «службой поддержки» по указанному номеру. Однако номера не соответствуют официальным контактам, а само письмо содержит искаженное название «Госуслуги» с пробелом, — заявила эксперт.

Она уточнила, что далее у жертвы выманивают личные данные, включая коды из СМС, логины и пароли. При получении подобных писем не переходите по ссылкам и не звоните по указанным номерам. Проверяйте вход в аккаунт исключительно через официальный сайт или мобильное приложение.

Ранее RT сообщил, что в сети также распространены фальшивые сайты, имитирующие портал Госуслуг или страницу Пенсионного фонда. Там просят ввести паспортные данные, номер банковской карты или пройти «идентификацию» через онлайн-банк, а в итоге — воруют личные данные и средства граждан.

Злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, социальных служб, управляющих компаний, операторов мобильной связи, напоминает 360.ru.