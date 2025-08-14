Мошенники придумали новую схему обмана россиян через фейковые «Госуслуги»

Мошенники придумали новую схему обмана жителей России. На этот раз преступники рассылают фейковые уведомления, имитируя письма официального портала «Госуслуги». Об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» специалист по информационной безопасности Елена Максимова.
— Злоумышленники рассылают письма с уведомлением о входе в аккаунт с неизвестного устройства и предлагается срочно связаться с «службой поддержки» по указанному номеру. Однако номера не соответствуют официальным контактам, а само письмо содержит искаженное название «Госуслуги» с пробелом, — заявила эксперт.
Она уточнила, что далее у жертвы выманивают личные данные, включая коды из СМС, логины и пароли. При получении подобных писем не переходите по ссылкам и не звоните по указанным номерам. Проверяйте вход в аккаунт исключительно через официальный сайт или мобильное приложение.
Ранее RT сообщил, что в сети также распространены фальшивые сайты, имитирующие портал Госуслуг или страницу Пенсионного фонда. Там просят ввести паспортные данные, номер банковской карты или пройти «идентификацию» через онлайн-банк, а в итоге — воруют личные данные и средства граждан.
Злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, социальных служб, управляющих компаний, операторов мобильной связи, напоминает 360.ru.