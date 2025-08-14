Мошенники придумали новую схему обмана россиян через фейковые «Госуслуги»

Она уточнила, что далее у жертвы выманивают личные данные, включая коды из СМС, логины и пароли. При получении подобных писем не переходите по ссылкам и не звоните по указанным номерам. Проверяйте вход в аккаунт исключительно через официальный сайт или мобильное приложение.