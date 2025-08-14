Глава британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен выступил за сближение с Россией. Накануне российско-американского саммита он призвал Лондон восстановить дипломатические и торговые связи с Москвой.
«Мир с Россией. Наша страна должна стремиться добиться деэскалации конфликта на Украине и восстановить нормальные дипломатические и торговые отношения с Россией», — рассказал эксперт в аккаунте соцсети X, прикрепив фотографию с российским триколором.
Ранее KP.RU писал, что Лондон отказался от плана по отправке якобы миротворческого контингента на территорию Украины в рамках так называемой «коалиции желающих».
Напомним, что до встречи американского президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина остались считанные часы. 15 августа главы стран проведут переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.