Падение метеорита заметили в небе над Украиной

В небе над Киевской и Ровенской областями Украины был зафиксирован метеорит. Об этом в четверг, 14 августа, сообщило издание «Страна.UA».
На кадрах, опубликованных изданием, видна яркая вспышка, промелькнувшая в ночном небе, передает РБК.
В настоящее время земляне могут наблюдать метеорный поток Персеиды, который лучше всего виден в северном полушарии и возникает при сгорании обломков кометы в атмосфере Земли. Метеорный поток Персеиды будет активен с 17 июля по 24 августа и достигает максимума 12 августа, говорится на сайте интерактивного атласа звездного неба и астрономического справочника StarWalk.
Профессор Физтехшколы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института, сотрудник Гидрометцентра России Михаил Толстых объяснил, что в ночь на 13 августа облачная погода в Москве помешает наблюдению за пиком метеорного дождя Персеиды, но за пределами города видимость будет лучше.
Ранее вместе с исследователем славянской культуры, звездочетом Ильей Кио «Вечерняя Москва» разбиралась, что можно попросить у падающей звезды.