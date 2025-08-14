Падение метеорита заметили в небе над Украиной

В настоящее время земляне могут наблюдать метеорный поток Персеиды, который лучше всего виден в северном полушарии и возникает при сгорании обломков кометы в атмосфере Земли. Метеорный поток Персеиды будет активен с 17 июля по 24 августа и достигает максимума 12 августа, говорится на сайте интерактивного атласа звездного неба и астрономического справочника StarWalk.