Назван безопасный вес школьного рюкзака

Слишком тяжелый школьный рюкзак может стать причиной нарушения осанки ребенка. Предельно допустимый вес портфеля назвал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» врач-остеопат Дмитрий Симкин.
— Вес рюкзака с книгами и принадлежностями для учащихся 1−4 классов варьируется от 1,5 до 2 килограммов. Эти нормы учитывают потребности детей со стандартным уровнем физической подготовки. Слишком тяжелый рюкзак сильно сжимает позвоночник, повышая риск его деформации, — сообщил доктор.
Он уточнил, что речь идет про портфель, который ребенок носит на спине. Носить тяжести в руке — плохая идея, так как такой вариант также привет к дополнительной нагрузке на спину.
Ранее 360.ru предупредил о недопустимости использования бесформенных тканевых портфелей — это даст избыточную нагрузку на область плечевого пояса и спровоцирует боль в шее и спине у ребенка.
Следует отдать предпочтение модели с широкими лямками и жесткой ортопедической спинкой. Материал изделия должен быть плотным и участвовать в поддержании формы рюкзака, передает «Москва 24».