Кардиолог Вечтомов рассказал, почему в жару повышается риск инфаркта

При суженных сосудах возможна стенокардия.

Источник: Комсомольская правда

Жаркая погода увеличивает нагрузку на сердце по ряду причин. На какие тревожные признаки следует обратить внимание — рассказал в беседе с изданием «Газета.Ru» врач-кардиолог Сергей Вечтомов.

— Обезвоживание приводит к сгущению крови и, как следствие, усиленной работе сердца. Происходит потеря калия, магния, натрия и нарушение проведения сердечных импульсов. При суженных сосудах возможна стенокардия или даже инфаркт, — сообщил доктор.

Доктор уточнил, что при гипотонии происходит расширение сосудов, падение давления и, как результат, слабость, головокружение, обморок, а при сердечной недостаточности сердца возникает одышка, отеки ног, учащенный пульс даже в покое.

Ранее RT передал, что потеря жидкости делает кровь гуще, и сердце качает вязкую кровь через расширенные сосуды, что увеличивает частоту пульса.

Людям, страдающим гипертонией и ишемической болезнью сердца, важно избегать физической активности под прямыми солнечными лучами, напоминает телеканал «Царьград».