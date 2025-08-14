Россиянам перечислили быстрые способы снять стресс и заставить мозг работать

Бывают ситуации, когда требуется срочно снять стресс, волнение или сосредоточиться на конкретной задаче. Простые, но действенные методы сделать это быстро, перечислила в беседе с изданием «РИАМО» врач-психотерапевт Ирина Крашкина.
— Поможет холодный душ — 30−60 секунд прохладной воды. Это активирует симпатическую нервную систему, будит мозг, повышает концентрацию. Другой способ — дыхание: вдох на 4 секунды, задержка на 7, выдох на 8. Повторите 4−5 циклов. Это снижает уровень кортизола, успокаивает нервную систему, — посоветовала специалист.
Врач также посоветовала отправиться на прогулку. Достаточно будет 10 минут, главное — без телефона. Просто идти и смотреть: на деревья, на небо, на прохожих.
По данным RT, пребывание на природе до 15 минут улучшает психическое здоровье. При этом, важна регулярность таких небольших контактов с природой, а не количество времени, проведённое на прогулке.
Кстати, согласно исследованиям, приятные визуальные образы способствуют снижению уровня стресса и повышению общего настроения. Люди намного чаще улыбаются, гуляя по улицам, украшенным цветами, чем по улицам с исключительно серыми стенами вокруг, передает «Москва 24».