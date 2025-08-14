Дерматолог Михайлова предупредила о риске обострения акне и псориаза осенью

Осенью могут обостриться многие кожные заболевания, это связано со снижением влажности воздуха, а также последствием избытка солнечного света летом. Об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-дерматовенеролог, косметолог Наталья Михайлова.
— Осенью часто наблюдаются рецидивы хронического акне и дебют этого заболевания, обострение розацеа, себорейного и атопического дерматита, псориаза, — заявила медик.
Врач уточнила, что в качестве первой помощи при появлении раздражения или сухости можно использовать кремы с пантенолом, также рекомендуется использовать мягкие средства для умывания.
360.ru передает, что хотя солнце обладает слабым бактерицидным эффектом, длительное воздействие солнечных лучей приводит к гиперкератозу — утолщению верхнего слоя кожи. Это может усугубить акне, поскольку способствует закупорке пор.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что появление отеков, снижение упругости кожи, а также расширенные поры, акне и постакне может быть признаком излишнего стресса.