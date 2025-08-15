Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новое колесо обозрения на Крестовском обрело очертания: сравните размеры со старым

Красочный догорающий закат 14 августа запечатлели супервидовые камеры в Петербурге. На его фоне можно наглядно сравнить размеры нового и старого колес обозрения на Крестовском острове.

Источник: Супервидовые веб-камеры проекта (От)Личный Петербург

За доминантой «Лахта Центра» на фоне красного закатного неба ясно видны силуэты аттракционов «Диво-острова». Действующее колесо обозрения освещено огнями, строящееся — пока нет. Судя по кадрам, на новом уже смонтировали кабинки. В конце июня еще монтировали само колесо.

Видно, что новый аттракцион значительно выше и больше старого. Как рассказывала «Фонтанка», его высота составит 70 метров, тогда как действующий имеет высоту около 60 метров. Когда новое колесо обозрения будет готово, старое демонтируют и продадут.