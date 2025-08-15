Новое колесо обозрения на Крестовском обрело очертания: сравните размеры со старым

За доминантой «Лахта Центра» на фоне красного закатного неба ясно видны силуэты аттракционов «Диво-острова». Действующее колесо обозрения освещено огнями, строящееся — пока нет. Судя по кадрам, на новом уже смонтировали кабинки. В конце июня еще монтировали само колесо.
Видно, что новый аттракцион значительно выше и больше старого. Как рассказывала «Фонтанка», его высота составит 70 метров, тогда как действующий имеет высоту около 60 метров. Когда новое колесо обозрения будет готово, старое демонтируют и продадут.