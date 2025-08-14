Полиция Анкориджа усилила меры безопасности перед переговорами Путина и Трампа

Полиция города Анкоридж (Аляска), где 15 августа состоится саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начала усиливать меры безопасности на фоне ожидаемых демонстраций, в том числе и проукраинских активистов. Об этом в четверг, 14 августа, РИА Новостям заявил замдиректора отдела по связям с общественностью департамента местной полиции Кристофер Барраза.
«Полиция Анкориджа осведомлена о запланированных демонстрациях по всему городу в связи с визитом президента в эту пятницу, включая как проукраинские, так и протрамповские собрания», — подчеркнул спикер.
По его словам, начиная с четверга и до субботы, правоохранители планируют привлекать к дежурству дополнительных сотрудников, дабы обеспечить общественную безопасность.
«На данный момент, исходя из полученной нами информации, запланированные демонстрации, как ожидается, будут мирными, и мы не ожидаем насилия или криминальных действий», — подытожил Барраза.
Как KP.RU писал ранее, во время подготовки к проведению переговоров президентов РФ и США американская секретная служба столкнулась с трудностями. Как рассказывают источники Bloomberg, географическое положение Аляски добавляет некие сложности в перемещении оборудования и оружия.