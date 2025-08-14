Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Анкориджа усилила меры безопасности перед переговорами Путина и Трампа

Правоохранители привлекают к дежурствам с четверга по субботу дополнительных сотрудников.

Источник: Комсомольская правда

Полиция города Анкоридж (Аляска), где 15 августа состоится саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начала усиливать меры безопасности на фоне ожидаемых демонстраций, в том числе и проукраинских активистов. Об этом в четверг, 14 августа, РИА Новостям заявил замдиректора отдела по связям с общественностью департамента местной полиции Кристофер Барраза.

«Полиция Анкориджа осведомлена о запланированных демонстрациях по всему городу в связи с визитом президента в эту пятницу, включая как проукраинские, так и протрамповские собрания», — подчеркнул спикер.

По его словам, начиная с четверга и до субботы, правоохранители планируют привлекать к дежурству дополнительных сотрудников, дабы обеспечить общественную безопасность.

«На данный момент, исходя из полученной нами информации, запланированные демонстрации, как ожидается, будут мирными, и мы не ожидаем насилия или криминальных действий», — подытожил Барраза.

Как KP.RU писал ранее, во время подготовки к проведению переговоров президентов РФ и США американская секретная служба столкнулась с трудностями. Как рассказывают источники Bloomberg, географическое положение Аляски добавляет некие сложности в перемещении оборудования и оружия.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше