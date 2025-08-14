Мужчину внесли в список террористов за нападение на ребенка в шапке с буквой Z

Екатеринбуржец Александр Неустроев* (внесен в список террористов и экстремистов), осужденный за агрессию в отношении 11-летнего мальчика, носившего шапку с символом Z, попал в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Инцидент произошел в 2023 году в Екатеринбурге: 57-летний мужчина схватил ребенка за руку, угрожал и оскорблял его из-за символа спецоперации.
Изначально суд оштрафовал Неустроева* на 7 тысяч рублей, но после обжалования прокуратуры его приговорили к 3 годам колонии-поселения.
Теперь, помимо уголовного наказания, он включен в перечень экстремистов, что накладывает жесткие ограничения: запрет на работу со СМИ, участие в выборах, проведение публичных мероприятий и доступ к большинству финансовых услуг.
* — внесен в список террористов и экстремистов.