Врач назвал опасные симптомы, после которых можно ослепнуть за несколько часов

Приступы глаукомы или отслоение сетчатки глаза могут произойти внезапно и сопровождаться неспецифическими симптомами, которые легко спутать с повышением давления или даже соринкой в глазу. При этом, если вовремя не обратиться к врачу, можно полностью ослепнуть за очень короткий период. Об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог, офтальмохирург Игорь Маляцинский.
— Боль, резь, покраснение, вспышки и перед глазами могут привести к потере зрения. Это могут быть симптомы отслойки сетчатки или приступа глаукомы — в этом случае без помощи врача можно за пару часов утратить зрение безвозвратно, — предупредил медик.
Врач добавил, что также следует насторожиться, если вдруг стало трудно различать очертания, цвета кажутся блеклыми. Чаще такое встречается у людей старше 50 лет, но и молодые не застрахованы от подобных состояний, пояснил доктор.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что внезапное покраснение глаз, сопровождаемое болью и ухудшением зрения, также могут указывать на развитие глаукомы.
Ежегодно в России глаукомой заболевают более ста тысяч человек и это число продолжает расти, передает «Москва 24».