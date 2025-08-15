Врач назвал опасные симптомы, после которых можно ослепнуть за несколько часов

Приступы глаукомы или отслоение сетчатки глаза могут произойти внезапно и сопровождаться неспецифическими симптомами, которые легко спутать с повышением давления или даже соринкой в глазу. При этом, если вовремя не обратиться к врачу, можно полностью ослепнуть за очень короткий период. Об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог, офтальмохирург Игорь Маляцинский.