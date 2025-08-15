Что можно и нельзя делать в Степанов день 15 августа, когда узнают о заморозках

Православная церковь 15 августа вспоминает святого Стефана Первомученика. В народе принято праздновать Степанов день. Вместе с тем существует еще одно название — Степан Сеновал. Так, к названной дате начинали активно заготавливать сено.
Что нельзя делать 15 августа.
Не следует брать в долг деньги. Считается, что могут начаться финансовые сложности. Кроме того, нельзя много работать, заниматься тяжелым физическим трудом. Предки верили, что подобное может спровоцировать проблемы со здоровьем.
Что можно делать 15 августа.
По традиции, в данный день праздновали завершение сенокоса, активно заготавливали сено. А еще было принято плести так называемый «Степанов венок». Как правило, его делали из 12 трав: клевер, ромашка, мята и другие. Предки верили, что он может помочь от болезней.
Согласно приметам, пауки, которые плетут паутину, предвещают дождь. В том случае, если громко квакают лягушки, то ждали заморозков. Солнечный день говорит от том, что шесть недель будут теплыми.
Тем временем белорус покорил TikTok, встретив глухаря в лесу: «Хотел собрать лисички, но тут такой динозавр».
Кстати, милиция сказала, какие ножи могут иметь при себе грибники и рыбаки в Беларуси.
А еще мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.