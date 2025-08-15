Ричмонд
В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение: ливни, град и сильный ветер

МЧС предупредило жителей региона о резком ухудшении погоды 15 августа — ожидаются дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 21 м/с.

В пятницу, 15 августа, в Новосибирской области прогнозируются ливни с грозами и градом, а также усиление ветра до штормовых значений. По данным регионального управления МЧС, порывы могут достигать 21 м/с при скорости ветра до 16 м/с.

Ненастная погода задержится в регионе и в субботу, 16 августа. Температура воздуха ночью и днём останется примерно на уровне пятничных показателей, а юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4−9 м/с, временами усиливаясь до 14 м/с.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, самым тёплым днём станет воскресенье, 17 августа. Воздух прогреется до +27 °C, однако в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, а ветер усилится до 16 м/с.

Ранее МК в Новосибирске публиковал объявление о штормовом предупреждении.