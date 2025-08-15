Юрист рассказал, как наказать продавцов за продажу подержанных ПК под видом новых

Продавцам, которые продали компьютеры с деталями, которые ранее уже были в употреблении, но не поставили об этом в известность покупателя, может грозить заключение под стражу. Об этом заявил в беседе с изданием «Газета.Ru» председатель организации по защите прав потребителей и кандидат юридических наук Олег Павлов.