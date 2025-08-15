Ричмонд
Юрист рассказал, как наказать продавцов за продажу подержанных ПК под видом новых

Юрист Павлов: за продажу б/у компьютеров под видов новых продавцам грозит срок.

Источник: Комсомольская правда

Продавцам, которые продали компьютеры с деталями, которые ранее уже были в употреблении, но не поставили об этом в известность покупателя, может грозить заключение под стражу. Об этом заявил в беседе с изданием «Газета.Ru» председатель организации по защите прав потребителей и кандидат юридических наук Олег Павлов.

— Умышленное завышение производительности ПК и использование б/у-комплектующих может квалифицироваться как введение в заблуждение и предоставление недостоверной информации или как мошенничество, за которое предусмотрена уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы, — объяснил юрист.

Он уточнил, что, если же покупатель в досудебном порядке направит продавцу претензию, то продавец сможет отделаться возмещением ущерба. В противном случае потребитель может претендовать на дополнительную выплату.

Ранее «Известия» сообщили, что россияне после ухода крупных международных брендов стали чаще собирать и модернизировать компьютеры сами — интерес к комплектующим вырос в 1,8−5 раз.

Растет и спрос на компьютеры кустарной сборки, передает RT. По данным аналитиков, такие компьютеры стоят примерно на 10% дешевле, чем ПК от известных брендов.