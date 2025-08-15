«Екатерина, ты была не права!» Главный миф о продаже Аляски

Популярный миф о том, что Аляску продала Екатерина II, появился благодаря одному из главных хитов группы Любэ. В вечном шлягере есть следующие строчки:
Что Сибирь, что Аляска — два берега,
Екатерина, ты была не права,
Екатерина, ты была не права!
Отдавай-ка землицу Алясочку,
Отдавай-ка родимую взад!
Именно благодаря этой песне в массовом сознании и появилось убеждение о том, что Екатерина II зачем-то взяла и продала нашу русскую Америку. Автор текста шлягера Александр Шаганов в эфире Радио Гордость объяснил смысловой конфуз следующим образом:
— Я уже не единожды принёс свои извинения за этот ляп. Впрочем, один мой знакомый юрист сказал, что я зря посыпаю голову пеплом. Ведь в тексте написано «Екатерина ты была не права», но не сказано, в чём конкретно она была не права. Там же не сказано, что Екатерина продала землю. Просто у меня в голове когда-то это укоренилось [ложное представление о том, что Екатерина продала Аляску — прим. «МК»]. У людей в головах вообще есть много мифов, которые сопровождают их всю жизнь…
