Открытки и поздравления на День археолога

4. «Ну ты и древность раскапываешь! Шучу! С Днём археолога! Пусть в твоей жизни будет меньше пыли, чем на раскопках, а в кошельке — больше золота, чем в гробнице фараона. Главное — не закопайся в работе так глубоко, чтобы мы не смогли тебя оттуда достать!».