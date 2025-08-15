15 августа: какой сегодня праздник

День памяти святого блаженного Василия, Московского чудотворца — в его честь назван собор Василия Блаженного на Красной площади. Степан Сеновал — народный праздник, связанный с завершением сенокоса. В этот день плели «Степанов венок» из 12 трав (мяты, ромашки, полыни и др.) и вешали в доме как оберег. Считается, что в этот день нельзя давать деньги в долг — чревато финансовыми потерями.