15 августа: какой сегодня праздник

15 августа — это пятница, 227-й день года. До конца года осталось 138 дней.
Профессиональные праздники.
День археолога — праздник исследователей древностей.
День авиастроителя — профессиональный праздник работников авиационной промышленности.
Государственные и региональные праздники.
День Республики Тыва — праздник в честь образования Республики Тыва в составе России.
Православные и народные праздники.
День памяти святого блаженного Василия, Московского чудотворца — в его честь назван собор Василия Блаженного на Красной площади. Степан Сеновал — народный праздник, связанный с завершением сенокоса. В этот день плели «Степанов венок» из 12 трав (мяты, ромашки, полыни и др.) и вешали в доме как оберег. Считается, что в этот день нельзя давать деньги в долг — чревато финансовыми потерями.
