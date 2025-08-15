Индийский дрифт: Эйдельштейн потерялся в Варанаси, Крюков украл мечту

С Индией у Романа Михайлова давние отношения. Он даже выучил хинди. Там же работал над своей «Жар-птицей» с тем же актерским составом, что и в картине «Надо снимать фильмы о любви». Последняя впервые была показана на ММКФ-2024 и получила две награды — приз Федерации киноклубов в конкурсе «Русские премьеры» и приз жюри NETPAC за «отражение нежности в водах реки Ганг».