Индийский дрифт: Эйдельштейн потерялся в Варанаси, Крюков украл мечту

Роман Михайлов стирает грань между реальностью и вымыслом в инди-трипе «Надо снимать фильмы о любви». Персонаж Гаррета Хедлунда нарушает закон, чтобы докопаться до истины, в «Бухте Бэррона». Героиня Софии Каштановой укрощает строптивого в исполнении Константина Крюкова в комедии «Укради мою мечту». Мышь-автогонщица участвует в Гран-при ради спасения семьи от разорения в «Пушистом форсаже». А герой аниме-хита Мамору Хосоды противостоит восставшему искусственному интеллекту. «Известия» — о том, какие фильмы смотреть в кино в ближайший уикенд.
«Надо снимать фильмы о любви», 12+
Режиссер: Роман Михайлов. В ролях: Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Александра Киселева, Илларион Маров, Чингиз Гараев, Роман Михайлов, Илларион Маров.
Режиссер Роман Михайлов, который начал кинокарьеру в 2022 году, вновь обращается к жанру мокьюментари, или псевдодокументального кино. Он отправляет своих героев в Индию, где те предаются прокрастинации, поискам себя и смысла жизни. Конкретнее: по сюжету российская съемочная группа приезжает в Варанаси, чтобы снять артхаус, но планы меняются, когда исполнитель главной роли Марк влюбляется в загадочную Свету. Город становится полноправным героем фильма, а грань между вымыслом и реальностью стирается благодаря умелому использованию режиссером ручной камеры.
С Индией у Романа Михайлова давние отношения. Он даже выучил хинди. Там же работал над своей «Жар-птицей» с тем же актерским составом, что и в картине «Надо снимать фильмы о любви». Последняя впервые была показана на ММКФ-2024 и получила две награды — приз Федерации киноклубов в конкурсе «Русские премьеры» и приз жюри NETPAC за «отражение нежности в водах реки Ганг».
«Летние войны», 18+
Режиссер: Мамору Хосода. В ролях: Рюносукэ Камики, Нанами Сакураба, Мицуки Танимура, Такахиро Ёкокава, Миэко Нобусава, Мицуми Сасаки, Такаси Кобаяси, Ёдзи Танака, Киёми Танигава, Хасия Накамура.
В российские кинотеатры возвращается научно-фантастический аниме-хит Мамору Хосоды «Летние войны» 2009 года. Это красивая история о гении-школьнике Кэндзи Койсо, который вместе с одноклассницей Нацуки отправляется в деревню на 90-летие ее прабабушки. Решив сложную математическую задачу, он случайно позволяет ИИ-вирусу Love Machine вывести из строя виртуальный мир OZ, который теперь угрожает реальному.
«Летние войны» — синтез напряженного киберпанка и вдохновляющей истории о семье Дзинноути (потомков самураев, которые объединяются ради спасения планеты). Аниме удостоено премии Японской академии и ряда международных наград. Критики называют картину поэтическим размышлением о цифровой эпохе, а зрители — одной из лучших работ Хосоды. Перевыпуск 2025 года позволит увидеть культовое аниме на большом экране и заново оценить сочетание драмы, юмора и визуальной красоты.
«Бухта Бэррона», 18+
Режиссер: Эван Ари Кельман. В ролях: Гаррет Хедлунд, Трэмелл Тиллман, Стивен Лэнг, Бриттани Сноу, Кристиан Конвери, Марк Менчака.
«Бухта Бэррона» — социальная драма для поклонников напряженных криминальных триллеров. Режиссер Эван Ари Кельман рассуждает о том, как горе способно превратить человека в преступника, и о цене, которую приходится платить за желание восстановить справедливость любой ценой.
По сюжету главный герой Калеб переживает трагическую смерть сына. Он не доверяет официальному расследованию и хочет сам докопаться до истины, поэтому крадет мальчика, которого считает причастным к гибели своего ребенка. Похищенный — сын влиятельного политика. Фильм рисует не просто криминальную драму, а психологическую дуэль: личное против общественного, человек против системы, моральный поиск на грани закона. Отдельного внимания заслуживает операторская работа Мэттью Дженсена, который будто приклеил камеру к главному герою. Она мечется вместе с ним, передавая ощущение безысходности. Усиливает эмоциональный накал музыка Гэвина Бривика и Джеймса Ньюберри.
«Укради мою мечту», 16+
Режиссер: Айк Кбеян. В ролях: София Каштанова, Константин Крюков, Виктор Прусиков, Алина Баркалова, Джульетта Степанян.
Романтическая комедия Айка Кбеяна, известного по фильмам «7 дней, 7 ночей» и «Агент 044: Операция Гарни». В центре истории — убежденный скептик Полина. После того как девушка решила публично разоблачить ясновидящую, та навлекла на нее проклятие. С этого момента красавицу преследует череда неудач, и единственный способ всё вернуть — добиться любви случайного мужчины. Им становится Рубен — музыкант и отец-одиночка, едва не сбивший ее на машине.
Фильм в духе легких комедий «Любовь зла» с Гвинет Пэлтроу и Джеком Блэком и «Поцелуй на удачу» с Линдси Лохан обещает пробудить ностальгию по истинным ценностям — добру, любви и семейной близости.
«Пушистый форсаж: Гран-при», 6+
Режиссер: Вальдемар Фаст. В ролях: Джемма Артертон, Томас Сэнгстер, Хейли Этвелл, Ленни Генри, Роб Бекетт, Колин Макфарлэйн, Дэвид Менкин, Аеша Антуан, Гийом Ларош, Пепе Балдеррама.
Создатели немецко-британской спортивной анимации «Пушистый форсаж» обещают зрителям атмосферу волнующей гонки, где за рулем окажется отвага, а на финише — надежда. Главная героиня — мышка Эдда. Она мечтает стать гонщицей и спасти семейную ярмарку от разорения. На пути к победе ей придется столкнуться со своим кумиром — четырехкратным чемпионом Эдом, который никому не готов уступать.
Мультфильм создан к 50-летию Европа-парка — крупнейшего центра развлечений в Германии. Режиссер Вальдемар Фаст сочетает динамику автоспорта с доброй историей о вере в себя и поддержке близких, за музыкальное оформление отвечает лауреат «Оскара» Фолькер Бертельман.